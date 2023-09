Tudomásom szerint nem létezik olyan fogalom, hogy lírai akciófilm, de ha létezne, Antoine Fuqua trilógiája, A védelmező ezen műfaj jeles képviselője lenne. Az első és a második részre oly jellemző mélabús, melankolikus stílust a trilógia záródarabja a csúcsra járatja, a modern akciófilmek „fakó lovasává” emelve a hőst, Robert McCallt. A film helyszíne egy dél-olaszországi település, Altomonte, ahol Robert – akarom mondani, Roberto, ahogy a helyiek ismerik – megannyi testi-lelki megpróbáltatás után végre békére talál. Egy véres leszámolást követően a haldokló Robertet egy helybéli orvos fogadja be, gyógyítja, ápolja. Robert pontosan három napig fekvőbeteg, utána valósággal újjászületik: eleinte bottal jár, aztán már arra sincs szüksége. Egy teljes óra eltelik a játékidőben, mikor a férfi úgy érzi: ismét bevetésre kész. Kell is, hogy régi önmaga legyen, mert a csendes, békés talján városkában felütötte fejét a gonosz. A helyi maffiaszervezet kiskirályként igyekszik uralkodni a településen, szíriai bevándorlókra fogva a drogbiznisztől kezdve a robbantásokig mindent. Robert persze már az elején gyanút fog, a helyszínre is csalja a hatóságokat, és – ahogyan fizikai állapota, rehabilitációja engedi – lassanként magánakcióba kezd. Amit a rosszfiúk ezután kapnak, azt nem teszik ki az ablakba. Nevéhez hűen a címszereplő megvédi az ártatlan olaszokat, és ezzel egyidőben talán saját maga is békére lel végre. Bár a vér örökké és letörölhetetlenül tapad a kezéhez.

Az első öt percnyi erőszakot leszámítva A védelmező 3 roppant lassan indul be. A következő nagy pofonra legalább egy órát kell várni, addig meg gyönyörködhetünk a hangulatos olasz városkában. Ez a tény, mármint hogy az első két rész amerikai nagyvárosi helyszíne után a készítők ezúttal egy olyan városba költöztetik a címszereplőt, ahol együtt él a múlt és a jelen – ez már eleve különleges ízt ad a filmnek. Ha úgy tetszik, pluszt ad a mostani helyszín az eddigi részekhez képest, úgy hangulat, mint tartalom szempontjából. Robertet továbbra is a múlt árnyai gyötrik, ezért talál otthonra a múlthoz ezer szállal kötődő Altomontéban. Egy barátságos olasz orvos szinte a halál torkából hozza őt vissza, és ha már visszatért, feladata van, éspedig az, hogy mindenáron a béke védelmezőjévé váljon. Hogy jó vagy rossz ember, azt nem tudja, de mivel nem tudja, ez épp elegendő válasz a békés olaszok számára. Ők adnak neki egy újabb esélyt, és ezt az esélyt Robert McCall bizony nem rest kamatostul visszafizetni.