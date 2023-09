A füvészkert rovarfogó gyűjteményében a legismertebb húsevő növények – a kürtvirágok, kancsókák, vénusz légycsapója, rencék és a harmatfüvek – képviselői testközelből voltak megfigyelhetők és a börzének köszönhetően haza is lehetett vinni belőlük. Vasárnap a látogatóknak néhány igazi ritkaságot is bemutattak: látható volt az ausztrál kancsóka, a kobraliliom és a guyanai napkorsó is.

A tematikus napon előadásokon mutatták be a rovarfogó növények különleges életét. Kiderült például, hogy azért kénytelenek rovarokra vadászni ezek a növények, mert olyan helyen nőnek, ahol a talaj szegény foszforban és nitrogénben. Ez gyakran lápokat és hasonló környezeteket jelent. Ezért is nagyon nehéz húsevő növényt termeszteni otthon a talajban. Különleges talajt és feltételeket igényelnek, így a kerti ágyások nem megfelelőek számukra. De jól fejlődnek cserepekben és terráriumokban. Természetesen nyitott terráriumnak kell lennie, mert a rovaroknak valahogy be kell jutniuk hozzájuk.