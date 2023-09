Felvették a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe a deszki szerb aranyhímzés élő hagyományát. Mindezt pénteken Kiss Szabolcs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) főosztályvezetője jelentette be Budapesten, a Kulturális örökség napjai alkalmából szervezett ünnepségen. Közölte, a jelenleg 48 tételből álló listán szerepelnek társadalmi szokások, szóbeli hagyományok és tradicionális kézművesség, valamint az örökség megőrzésének jó példái is.

Ennek lett most része négy új elem: a deszki szerb aranyhímzés élő hagyománya, továbbá a lakodalom élő hagyománya Boldogon, valamint Szent Márton tisztelete Magyarországon és a Szent Vér hagyománya Bátán. A jegyzékbe vételről szóló okleveleket Kiss Szabolcstól és Csonka-Takács Esztertől, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatójától vehették át a hagyományőrző szervezetek képviselői, köztük Brczán Éva, a deszki Arany Kezek Kézműves Műhely vezetője és férje, Brczán Krisztifor, a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke.

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

Utóbbi lapunknak elmondta, 15 évnyi munka eredménye az elismerés, de a kezdetekkor még nem gondolták, hogy olyan szintre eljutnak majd a hímzés oktatásával, a hagyomány továbbadásával, hogy a döntéshozók méltónak találják majd tevékenységüket a jegyzékbe történő felvételre. Hozzátette, most új kapuk nyílnak meg számukra és bizonyos kötelezettség is hárul rájuk, hiszen a Szentendrei Skanzenben gyakran bemutatkoznak a jegyzékbe felvett értékek.

Kérdésünkre elmondta, a Nemzetközi Aranyhímző és Ékszer Fesztiválon is bemutatott aranyhímzés a deszki szerb óvodában és iskolában az órarend része lett, de a felnőtteknek is oktatják azt helyben és a falun kívül is, többek közt OKJ-s képzésen, konferenciákon, különböző kurzusokon.