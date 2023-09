Ez a verseny első éve volt, és mint minden hasonló megmérettetés esetében, kell egy kis türelem az általunk megálmodott presztízs megteremtődéséhez. Fontos feladatunk lesz például a zsűri döntési feladatainak finomhangolása. A nagy nemzetközi érdeklődés fényében azonban a folytatás reménykeltő. Hozzáteszem, sokan nem is a győzelem reményében neveztek, hanem azért a tapasztalatért, hogy zenekar előtt állhassanak, ugyanis a fiatal karnagyok rendszerint nagyon ritkán dirigálhatnak komplett szimfonikus zenekart, jobbára be kell érniük több-kevesebb fúvóssal kiegészített vonósnégyesekkel. Ráadásul ezen a versenyen igény esetén visszajelzést, hasznos tanácsokat is kaptak a zsűritől. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, sőt, videóbeszélgetések formájában azóta is keresnek