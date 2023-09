2022 októberében kezdődött a tervezés és idén májusban indult el a konkrét kivitelezés – ismertette szabó Zoltán Ferenc polgármester a munkálatok részleteit. Gyevi Szabó Krisztián egyéni vállalkozó volt a kivitelezője az Ifjúsági hídtól a Makai hídig tartó szakasz munkálatainak. – Burkolt felületek készültek, növényesítéssel és az 50 négyzetméteres sátorral együtt, ami nem csak a horgászok versenyeit segíti, hanem más közösségek is használhatják programjaikon, hiszen lebontható, szállítható, de a Kurca-parton is igénybe vehető. Ez volt az elképzelés, hogy nincs kisajátítva a Kurca-part a horgászoknak. Azoknak is sokkal komfortosabb, akik jönnek kutyát sétáltatni. A Kövimet Zrt. készítette a terveket, a szakaszt úgy alakították ki, hogy ha például rucaöröm vagy bármi elszaporodik a vízfelületen, az Ativizig a vízügyi munkát elvégezhesse – magyarázta a polgármester.