A Szentély idejében a szukkot ideje alatt hét napon át mutattak be áldozatokat a világ népeinek nevében is. A nyolcadik nap – innen a smini, vagyis nyolcadik szó – azonban csak a zsidóké volt, ilyenkor csak a saját áldozataikat mutatták be. Smíni áceretkor a szukkoti sátrakból visszaköltözünk a házba