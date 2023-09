Immár 125 éve, hogy 1898-ban megalapították a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumot. Bár több nevet is viselt az elmúlt időszakban – Magyar Királyi Állami Főgimnáziumként indult és Klauzál Gábornak is hívták –, és volt, amikor még autószerelőket is képeztek az intézményben, folyamatosan működött, még a világháborúk sem tudták megakasztani a tanéveket. Természettudományos arculata a két világháború között alakult ki, innen már az 1920-as években is a diákok többsége az orvostudományi egyetemre ment.

Szeged legeredményesebb gimnáziumának születésnapja alkalmából csütörtökön gálaműsort rendeztek a Szegedi Nemzeti Színházban. Az ünnepségre meghívást kaptak mindazok, akik kapcsolatban állnak az intézménnyel. Az egyetem és az önkormányzat képviselői, a tankerületi igazgató, iskolavezetők, nyugdíjas kollégák és a végzős diákok is részt vettek az ünnepségen. A műsorvezető Gortva Tamás tanár úr mellett Ördög Nóra volt, aki egykor szintén radnótis diák volt.