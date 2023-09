A sajtótájékoztatón Száz Krisztina, a Szegedi Egyetemi Énekkar vezetője is részt vett, aki arról számolt be, hogy az egyetem legrégebbi művészeti csoportjának létszáma és lelkesedése is óriási az új tanév elején. A 85 fős kórus október 1-jén, a zene világnapján lép fel a Szent-Györgyi Albert Agórában.