Személyiséget károsító, a nyugalom megzavarására alkalmas jeleneteket tartalmazhat. Ilyen felirattal látták el az egyik kereskedelmi csatorna most debütált műsorát. Minden szavával egyetértek, csak az nem világos, akkor miért is kell egy ilyet műsorra tűzni. Megnéztem a kőgazdag fiatalok első adását és egészen egyszerűen nem tértem magamhoz. Anyaként, illetve bérből és fizetésből élő átlagpolgárként egyaránt bicskanyitogatónak tartom – dehát valószínűleg pont ez volt a cél.

Adott egy műsor, ahol huszonéves – vagy annak mondott – fiatalok kivagyiskodnak azzal, hogy milyen menők. Mert kétmilliós szettben mennek el egy házibuliba, beséltálnak egy autókereskedésbe és már viszik is a 75 milliós autót vagy éppen kiruccannak Dubai-ba bulikázni, mellesleg lakást is vásárolni. Hogy kik ők, azt valószínűleg csak a tiktokgeneráció tudja: sok követővel rendelkező influenszerek, akik semmi mást nem csinálnak, mint pózolgatnak. Hogy ebből ilyen életszínvonalat lehet fenntartani, azt kötve hiszem, leginkább tehát színészek ők, akik egy előre megírt forgatókönyv szerint, díszletek között játszák a gazdagokat. Elhitetik tinikövetőikkel, hogy ők bizony valóban megtehetik, hogy például az edzőteremben havi 5 millió forintos fizetést ajánljanak fel az első szembejövő izomembernek, csak mert testőrre vágynak.

Hogy mi a gond ezzel? Leginkább az, hogy nem a pénzért keményen megdolgozó, szorgalmas és alázatos, sikeres fiatalokról szól a műsor, hanem azokról, akikről azt sem feltételezem, hogy a 8 általánost kijárták. Őket állítja a sikerre, gazdagságra áhítozó fiatalok elé példaként a műsor, hogy lássák, milyen áloméletet élnek ők. Azok pedig, akik elhiszik a beállított, szétfilterezett képekről is, hogy az a valóság, ebben sem fognak kételkedni. Ahogyan abban sem, hogy a mai világban nincs szükség sem intelligenciára, sem tanulásra, elég, ha kőbunkók és erre még büszkék is. Úgy még celeb is lehet belőlük.