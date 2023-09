Lily Owens egy 14 éves félárva lány, akire osztálytársai furcsán néznek, mert szeret tanulni. Édesanyja kiskorában halt meg, tisztázatlan körülmények között, amikor elsült egy puska. Lily magát okolja a halála miatt. Gyászában indulatos apja nem segít neki: nemcsak az olvasástól tiltja, de rendszeresen fenyíti fizikailag. A kislány szeretetet egyedül a sötét bőrű házvezetőnőtől, Rosaleentől kap. A történet 1964-ben játszódik Amerikában, amikor papíron nagy változások történnek a feketék jogait illetően, de a valóság teljesen más, mint az elmélet. Amikor Rosaleen elindul, hogy szavazónak felvetesse magát, rögtön belekötnek, amelynek tragikus következményei lesznek: megverik, és börtönbe kerül.

Lily ki akarja őt szabadítani, és elszökni az agresszív valóság elől. Lily és Rosaleen furcsa párosa végül egy rikító rózsaszín házban lel menedékre, ahol teljesen megváltozik az életük. A házban három különc fekete nővér él, akik nyári és tavaszi hónapokról vannak elnevezve: May, June és August. Mézet készítenek, mézet esznek, és mézben is fürdenek és mindent tudnak a méhek titkos és okos életéről. August barátságának köszönhetően Lily a méhekről és a méhészkedésről is megtud mindent, például hogy mennyire okosak a méhek, miért készítenek szárazság idején lila mézet, hogyan csinálnak légkondicionálást maguknak hőség idején, vagy milyen egy anyátlan kolónia. Lily énkeresésében fontos fogodzókat kap Augusttól: rájön, akármennyire is árvák vagyunk, mindannyian rálelhetünk a lelkünk mélyén lakozó anyai erőre, amely mindig talpra állít.