Műemlékeinkre, történeti épületeinkre irányítja rá a figyelmet a Kulturális örökség napjai, Amelyet hétvégén tartanak országszerte. Vármegyénkben ez alkalomból számos épület ingyen megtekinthető, illetve olyanok is látogathatók, amelyek az év többi szakaszában nem. Szegeden szombaton a Somogyi-könyvtár rendhagyó városi sétákat és épületbemutató túrákat szervez, délután pedig a könyvtár kevésbé ismert tereit mutatják be az épületbemutató túrán. Vasárnap délelőtt tíztől nyílt napot szerveznek a szegedi városházán, ahol megtekinthető lesz például a díszterem, a Sóhajok hídja, valamint lehetőség nyílik felmenni a toronyba is. Nyitva lesz a hétvégén a Szent István téri víztorony is, amelyet 600 forintos belépővel lehet meglátogatni. Szombaton délelőtt tíztől városismereti sétákat is szerveznek Szegeden, ahol főként a századforduló kimagasló építészeinek alkotásait ismerhetik meg az érdeklődők.

Makón a Kulturális örökség napjai alkalmából szombaton és vasárnap 15 és 18 óra között a polgármesteri hivatal díszterme, a Skanzen, a Mindszenty emlékszoba, a Kálvária kápolna, a Galamb József Veteránjármű Kiállító Központ, illetve csak vasárnap az ortodox zsinagóga és a Jángori zsidó temető nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.

Hódmezővásárhelyen az érdeklődők rendhagyó várostúrán vehetnek részt, majd múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Tornyai János Múzeumban.

A programsorozathoz a vármegyéből csatlakozik még Csongrád, Kiszombor és Mindszent is, ahol szintén városnéző séták, történelmi és épületbemutatók lesznek, jelenleg összesen 29 programot kínálnak Csongrád-Csanádban.