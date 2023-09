Megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Kutatók Éjszakáján az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet. A látogatókat szeptember 29-én 17 és 21 óra között különleges játékkal várják, amely során megismerkedhetnek a kutatóvá válás lépéseivel. Az épület berendezéseinek használatával kapcsolatos biztonsági oktatáson vehetnek részt, bepillanthatnak a kísérleteket elvégzését megelőző folyamatokba, kísérleti bemutatókat tekinthetnek meg, és virtuális laborban tevékenykedhetnek, kutatói munkájuk végén pedig még publikálhatnak is. Az előadásokon hallhatnak a szuperlézerekről, de azt is megtudhatják, hogy a fénykard valójában lézerkard-e. Az esemény látogatása díjmentes, a programelemek, előadások a játékban való részvételtől függetlenül is látogathatók, az állomások szabadon bejárhatók. Vezetett látogatásokat is kínálnak a szervezők, azokra azonban előzetesen regisztrálni kell, amit az ELI honlapján tehetnek meg az érdeklődők. Bejárhatják az egész épületet, továbbá megtekinthetik a Fókusz interaktív látogatói teret is, ahol olyan érdekességeket láthatnak, mint a polárfagyi, a lézerháfa és a lézeres hangátvivő.