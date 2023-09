Elsőként a mexikói Jorge Vasquez állt ki a dobogóra, és dirigálta a szegedi szimfonikusoknak Brahms említett zeneművét. Másodikként az olasz Noris Borgogelli mérette meg magát, aki Bartók Concertojának első tételét választotta az utolsó fordulóra. Harmadikként a belga Gabriel Hollander ismét Brahms remekét vezényelte, negyedikként pedig a holland Sebastiaan Van Yperen dirigálta ismét a Brahms-tételt. A versenyzők fejenként tíz percet kaptak a zenekarral a gyakorlásra, ezt követően mutathatták be szabadon a művet.

A versenyprogram végén a közönség hosszas vastapssal méltatta a Szegedi Szimfonikus Zenekar egész heti elkötelezett munkáját.

Az eredményhirdetés nem zajlott zökkenőmentesen. A zsűri eredetileg tíz percre tervezett tanácskozása hosszasan elhúzódott, ezalatt Gyüdi Sándor – aki maga is zsűritag volt – osztott meg kulisszatitkokat a közönséggel. Ismertette többek között, hogy milyen összetett szempontrendszer alapján hozzák meg a végső döntést az ítészek. Majd a technika ördöge is nehezítette a nagy bejelentést, ugyanis többszöri próbálkozásra sikerült csak streamelt kapcsolatot teremteni Vaszilij Petrenkoval. A zsűrielnök óriás kivetítőn jelentette be a végeredményt. Lett is nyertes, meg nem is, avagy senki sem győzött, ugyanakkor mindenki nyert valamit.

Gabriel Hollander kapta a házigazda Szegedi Szimfonikus Zenekar különdíját, a második díjat Sebastiaan Van Yperennek ítélte a zsűri, a harmadik helyezést Noris Borgogelli nyerte. Jorge Vasquez pedig különdíjként meghívást kapott az USA-ba, egy kaliforniai zenekar dirigálására, amelyet egy, a verseny korábbi fordulójában kiesett karnagy ajánlott fel neki. Első helyezést azonban nem osztott ki a bírálóbizottság.