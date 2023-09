A hagyományos szüreti felvonulással szerdán késő délután megnyílt Szeged őszi bormustrája, a 11. Bor tér. Sokan egyébként nem is várták meg a hivatalos kezdést: már órákkal az ünnepség előtt szinte teltház volt a Dóm téren. A nyári melegben rengetegen üldögéltek egy-egy pohár mellett a sörasztaloknál, volt, aki kisebb pikniket is rendezett házi süteményekkel.

A rendezvényen a kulturált borfogyasztás jegyében csak üvegpohárból lehet inni: A Szeged címeres visszaváltható darabja 1500 forint, melyet 1200-ért vesznek vissza, a Bor tér emblémás, hazavihető pohár 1800 forint. Több mint 100 borászat nedűjét lehet ezekbe tölteni, 500 és 3000 forint közötti deciliterenkénti áron. Néhány borászat árul mustot is, illetve van boralapú koktél is a tér kínálatában. Nem csak bort lehet azonban kapni: az Aradi téren kézműves sörfőzdék is várják a habos ital kedvelőit, melyekből egy korsó 1200-1400 forint között van. De láttunk pálinkát is a rendezvény kínálatában, aki pedig nem iszik alkoholt egy ilyen helyen sem, fél liter ásványvizet 600, üdítőt 800 forintért kap.