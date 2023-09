Beszámolt arról is, hogy az épületben látható fakkokban külön tudják szabályozni a hűtést és a fűtést, valamint a világítást is, de különböző szereket is tudnak alkalmazni az ott lévő növényeken úgy, hogy a többi fakkban található növényt egyáltalán ne érintse az anyag. Tehát ahány fakk, annyiféle kísérletet tudnak egyszerre végezni az üvegházban, melynek van egy olyan része is, ahol egyszerre 250 növényen tudnak különböző vizsgálatokat végrehajtani háromdimenziós módszerrel. Az már csak plusz információ volt, hogy ha a természetes növényvédelemért akarunk tenni otthon, akkor szerezzünk be egy hízókát, melynek levelén kiválóan megtapadnak a rovarok.

Érdemes volt tehát ellátogatni pénteken az SZBK-ba, ahol azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy hogyan vizsgálják meg a szakemberek a nagyon gyorsan lezajló jelenségeket, továbbá hogy mennyire érzékenyek sejtjeink környezetünk anyagaira, valamint hogy miként zajlik a klímaváltozás hatásainak vizsgálata a modellnövényeken.

Barna Lilla, a programokat szervező SZBK Biofizikai Intézet tudományos munkatársa lapunknak az eseményen elmondta, a Kutatók Éjszakáján a központ mind a négy intézete bemutatkozik, így a növénybiológia, a biokémia, a biofizika és a genetika is, mindenki a saját kutatási témájával van jelen. Megjegyezte, így a muslicakutatásról, a gombák világáról, a baktériumokról és az agykutatásról is hallhatnak előadásokat a jelenlévők.

Az utóbbi témára nagy hangsúlyt helyeztek idén is, így meg lehetett nézni egészen nagy felbontásban az agyat, de voltak különböző mikroszkópos bemutatók, és megmutatták azt is, hogy miként lehet különböző gyógyszereket bejuttatni az agyba. Sőt, megmutatták a szakemberek azt is, hogy miként tudják letapogatni az agyat alkotó sejteket, és hogyan tudják mérni az agy feszességét.

Barna Lilla kiemelte, minden korosztályra gondoltak a szervezés során, így a gyermekek, a középiskolások és az egyetemisták számára is voltak programok, utóbbiak közül sokan ilyenkor szokták kiválasztani a szakdolgozati témájukat.