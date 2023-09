Egészen 1997-ig az Általános Művelődési Központ (ÁMK) részeként működött Deszken a könyvtár és a művelődési ház más településekhez hasonlóan. A könyvtár a Széchenyi utcában, a mostani Vadászház helyén volt, míg a művelődési ház ott, ahol most a nyugdíjasklub üzemel. 1997-ben viszont szétvált az ÁMK, és létrehozták a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárat mint külön intézményt, élén Kószó Aranka igazgatóval. Ekkor határozott úgy a helyi képviselő-testület Simicz József polgármester vezetésével, hogy a művelődési házat és a könyvtárat egy épületbe vonják össze, méghozzá a Tempfli téren álló régi mozi épületébe, amelyet saját költségből felújítanak. Mintegy 75 millió forintba került, mire a lapos tetős szocreál épületet modernné varázsolták, ehhez a terveket a település jelenlegi polgármestere, Király László készítette el. A kivitelezést a Deszki Település-­üzemeltetési Nkft. végezte, amelynek vezetője Földiné Pósa Ilona volt.

1998 nyarának végén tudtunk beköltözni az új épületbe, amelyet a Deszki Falunapok részeként Göncz Árpád köztársasági elnök avatott fel szeptember első hétvégéjén. Tehát 25 éve működik az intézményünk, amelyet már a kezdetekkor igyekeztünk minél előbb megtölteni élettel. Művészeti csoportok indultak, magyar néptánc­csoportot in­dítottunk, de a rocky és a társastánc is jelen volt már akkor a ház életében. Emellett sokféle rendezvényt szerveztünk, búcsúkor például kinyitottuk a házat és kiállítást szerveztünk, hogy becsalogassuk az embereket

– emlékezett vissza az indulásra Bene Ildikó, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, vagy ahogy azóta mindenki hívja, faluház vezetője, aki a kezdetek óta, tehát 25 éve az intézmény munkatársa, 2010 óta pedig annak vezetője.

Saját fesztiválok

Évről évre építkeztek, most pedig ott tartanak, hogy hetente körülbelül 25 művészeti csoport próbál a házban, valamint a civil szervezetek is rendszeresen igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait. Évente 30-40 rendezvényük van, és már saját fesztiválokkal is rendelkeznek. Az egyik a Deszki Maros Menti Fesztivál, amely 1998 óta töretlen volt egészen a koronavírusig, 2020 óta nem tudták megrendezni, de minden erővel azon dolgoznak, hogy mielőbb újjáélesszék. A másik saját fesztivál a Rözögtessük mög – Dél-alföldi Szóló- és Páros Táncok Országos Versenye, utóbbit a Tiszavirág Néptáncegyesülettel közösen rendezik meg, jövőre már negyedik alkalommal.

A rengeteg munkának, energiának és hétvégézésnek meglett az eredménye, hiszen kiemelkedő intézmény lett a faluház a térségben. Sőt, vármegyei szinten ekkora méretű településen nem hiszem, hogy van még egy olyan intézmény, amelyik ennyiféle kulturális dolgot kínál. A 0-tól egészen a 99 éves korosztályig mindenkinek igyekszünk szolgáltatást nyújtani úgy, hogy az a kultúra mellett a közösségépítést is szolgálja. Persze az igények folyamatosan változnak, azokon főleg az internet megjelenése és elterjedése, valamint a koronavírus-járvány változtatott. Míg régen augusztusban naponta jöttek a kötelező olvasmányokat kikölcsönözni, addig ma már online olvassák el azokat, viszont folyamatosan csinálunk olvasásösztönző programokat, amelyek sikeresek a gyerekek körében. De úgy vélem, hogy a könyvtárnak nemcsak a kölcsönzés a feladata, hanem az is, hogy olyan információkkal lássa el az ide betérőket, amelyeket az interneten nem találtak meg

– magyarázta.

Bene Ildikó elmondta, egyik büszkesége, hogy sikerült magyar néptánccsoportot indítaniuk.

Fotó: Karnok Csaba

25 év, egymillió vendég

Bene Ildikó kollégáival közösen – Tóth Erzsébet könyvtárossal, Szvitan Attila művelődésszervezővel és Csanádi Ferencné takarítónővel – egyébként igyekeznek minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy a deszkieknek minél több kulturális, szórakoztató, értékes programot kínáljanak, ilyen volt például a Móra Kiadó vándortárlata, amely révén egy hónapra Deszkre költözött Mazsola és Tádé a gyerekek nagy örömére. Nem véletlen, hogy volt olyan év, amikor 30-40 ezer látogató fordult meg a házban, a 25 év alatt pedig körülbelül egymillió vendég járt az intézményben.

Büszke vagyok arra, hogy sikerült megtölteni a házat, és arra is, amivel sikerült megtöltenünk. Nagyon magas színvonalú csoportjaink vannak, ilyen például a háromszor kiválóan minősült Tiszavirág Néptáncegyesület, a háromszoros Aranypáva-nagydíjas Népdalkör vagy a három éve alakult és már Aranypáva-nagydíjas Szedrinka Énekegyüttes. De említhetem a rockysokat, a musicalszakkört, a női kart és a nemzetközi hírű Bánát Szerb Néptáncegyüttest is. Tehát olyan színvonalat sikerült elérnünk, amelyet páratlannak érzek, hiszen nekünk nem okoz gondot a falunapokon egy három­órás kulturális műsort adni, a helyi csoportokkal megcsináljuk, nem kell más településről kórust vagy tánccsoportot hívni. De a magyar kultúra napi rendezvényre sem kell vendég­előadót keresni, a faluházban működő csoportok lépnek színpadra. Emellett büszke vagyok arra is, hogy sok-sok nehézség és akadály ellenére sikerült a településen magyar néptánc­c­soportot indítanunk, és az a szerb tánc mellett tökéletesen megfér, nincs konkurencia. Mindemellett büszke vagyok a két saját fesztiválunkra, valamint arra, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és hogy szeretnek idejárni az emberek

– hangsúlyozta.

A faluház múltjáról tárlat is nyílt, arra készülnek a munkatársak.

Fotó: Karnok Csaba

Külső-belső megújulás

Persze az elmúlt 25 év alatt nemcsak a programok és a közösségek szempontjából lépett előre a ház, hanem az épület külseje és belseje is megújult. 1998-ban, amikor az épületet átadták, akkor a színházterem még nem volt kész, a régi moziterem hangulatát idézte meg. Először a színpadot bővítették ki a teremben, majd a függönyt és a székeket cserélték le, de a végső, letisztult és elegáns arculatát 2020-ban nyerte el a színházterem. Az elmúlt években megújult az előtér is, továbbá felújították a tetőt, amelyre napelemeket tettek, valamint a kupolatermet is renoválták. Ezek jelentős részét pályázati forrásból valósították meg, az eddig elnyert támogatások összértéke mintegy 200 millió forint.

Egyébként a következő napokban bárki szemtanúja lehet a Deszki Faluház 25 éves történetének, ugyanis pénteken 16 órakor fotókiállítás nyílt a kupolateremben. A múltból a jelenbe kalauzoló tárlatot hétfőn is megtekinthetik az érdeklődők.