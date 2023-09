Várkonyi István nem ismeretlen a csongrádi olvasók előtt, hiszen korábban megjelent három verseskötete, valamint újságcikkeket is publikált. A Csemegi Károly Könyvtárban tartott megemlékező esten szóba kerültek ezek a kötetek is, az első 1999-ben jelent meg Madárlátta kenyér címmel, egyik érdekessége, hogy a Frankfurti Könyvvásárra is eljutott. Harangvirág című második kötetével hitet tett a népi írók értékeinek megőrzése mellett. A Szívvel írott vallomások című könyv bemutatóját húsz évvel ezelőtt, a költő 80. születésnapján tartották.

Több ezer verset hagyott hátra, munkásságát fia gondozza. Ifjabb Várkonyi István arra vállalkozott, hogy a századik évfordulóra – szeptember 22-ére – a válogatott versekből kiadat egy kötetet. A Hűség a gyökerekhez – Ifjúkori versek című könyv szerkesztése során Fábiánné Szenczi Ibolya irodalomtörténész az 1941-42-ben született több mint kétezer versből válogatott. Mint megjegyezte, ezeket a költeményeket Várkonyi mindössze 18-19 évesen írta, koránál sokkal érettebb gondolatokat, tapasztalatokat fogalmazott meg ifjúkori írásaiban, már húszévesen összegző verseket írt. A nehéz fizikai munkát végző, szántó, vető, arató Várkonyi élete értelmének a költészetet tartotta. Jellemző volt rá, hogy ami napközben megfogalmazódott benne, azt éjszaka vetette papírra. Az irodalomtörténész a kiválogatott 150 verset 12 témakörre osztotta.

A 100. évfordulóra megjelent kötetben fontos szerepet kapnak a költészetről írott versei. Szerepverseiben a népi élettel azonosul, ez a címekből is kitűnik: Kalász vagyok, Fiatal fa vagyok, Rozsdás eke az életem.

Családja, a gyökerekhez kötődés, a hazafias versek – amelyekért az új rendszer perbe is fogta, és másfél éves börtönbüntetésre ítélték –, az életértelmező költemények, a szabadságvágya, a természeti, az istenes, a szerelmes versek után olvashatók a Tiszavidék világát ábrázoló írásai. A kötetet Huppauer Anikó illusztrációi díszítik.

A könyvbemutatóra megtelt a könyvtár előadóterme, a szép számú közönség lelkesen tapsolta meg a versekkel közreműködő Illés Pétert igazgatót és a több költeményt is előadó kisfiút, ifj. Pintér Tamást, valamint a megzenésített verseket eljátszó Csák Lászlót és Varga Zsuzsát.