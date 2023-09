A pusztaszeri Schwer Michelle-lel Kisteleken, a központban lévő kávézóban találkoztunk. A németes hangzású név nem véletlen: Ausztriában született, de az óvodát már a kisteleki járásban, pontosan Csengelén kezdte. Azóta is ideköti minden, Pusztaszer közelében, az elágazásnál lévő tanyán lakik édesanyjával, Veronnal és édesapjával, Lászlóval, míg bátyja, Marcel barátnőjével Kisteleken talált otthonra. Nővérei, Edina és Melita Ausztriában élnek, de nekik is van Pusztaszer és Csengele környékén nyaraló tanyájuk.

Segíteni

Mindenképpen olyan szakmát, hivatást akartam választani, amivel segíthetek az embereknek, ez vezetett el a hipnózissal végezhető

– semmi köze a filmekben láthatóhoz – terápiákig, foglalkozásokig. Három éve kerültem ezzel kapcsolatba, Budapesten tanultam az Omyno Akadémián. Ahhoz, hogy másokon segíthessünk, először meg kell találni önmagunkat – mondta a már mesterhipnotizőr Michelle. Hozzátette, biztosan az is inspirálta, hogy szülei nevelőszülőként dolgoznak és a hozzájuk került gyerekekkel, fiatalokkal is sokat beszélgetett gondjaikról.

Könyv: tapasztalatok versben

A kezdeti bizonytalan lépések után sokan fordultak hozzá tanácsért, segítségért, akadt akinek egy-két foglalkozás elég volt, hogy magára találjon, feldolgozza traumáit, de olyan is, akinek öt-hat „ülés” kellett ehhez és a megerősítéshez.

Schwer Michelle könyvével, a Sötét gondolatokkal. Fotó: Imre Péter

Eddigi tapasztalatait kötetbe foglalta. A Sötét gondolatok – nemcsak neked vannak nyolc fejezete a következő: szerelmi bánat, depresszió és szorongás, szexuális bántalmazás, toxikus szülők, gyász, szenvedélybetegségek, közösségi bántalmazás és evészavarok. Ami érdekesség, hogy nem az egyszerű civilnek érthetetlen szaknyelven és prózában, hanem versekben megfogalmazva – ezt a formát eszköznek tekintette, árulta el –, ami így jobban feldolgozható, érthető és érezhető.

– Az esetekben közös volt, hogy mindenki úgy érezte, egyedül van, magára maradt a problémáival, senki nem hallgatja és érti meg őket. Ezen változtattam

– jegyezte meg Schwer Michelle.

Elárulta, őt is érte iskolai bántalmazás, és bár szülei sokat segítettek neki, mégis úgy érezte, hiányzik valaki, akire ott és akkor még pluszban szüksége lett volna. Ez is motiválta pályaválasztását.

Nagyon fontos, hogy mindenki feldolgozza a problémáit, túllépjen azokon, visszanyerje egészséges önbizalmát és azzal felvértezve boldogan éljen tovább. Több visszajelzés igazolja, hogy ezt a páciensekkel együtt sikerült elérni

– mondta el, hozzátéve: esetében biztos az is szerepet játszik ebben, hogy 2 éve kiegyensúlyozott, harmonikus a párkapcsolata barátjával.

Irány, Afrika!

– Mindig kilógtam kicsit a sorból, de ezt nem bánom, például nem bulizós, inkább otthonülős vagyok. Lehet, a legújabb tervem is különc, szokatlan: reményeim szerint ugyanis még a télen eljutok Afrikába, hogy ott is segíthessek az embereknek – közölte Michelle, aki szeret olvasni, híve az önfejlesztésnek és jógaoktatónak is tanul.