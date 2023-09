II. Lajos bajor király rejtélyes figura volt, akit 1886-ban elmozdítottak a trónról, majd három nappal később titokzatos módon vízbe fulladt. Az őrület határáig szertelen uralkodóról úgy tartja a fáma, hogy a halála előtti években egy új királyság után kutatott világszerte, egy Bajorországot helyettesítő független, különálló királyság után, ahová visszavonulhat, és ott vágyai szerint uralkodhat. Egy kérdés azonban nyitva maradt: vajon sikerrel járt-e?

Itt lép a színre Cotton Malone. Protezsáltjának, Luke Danielsnek hosszú hónapok után sikerült beépülnie egy renegát csoportba, amelynek feltett szándéka kivívni Bajorország Németországtól való függetlenségét. Danielsnek a bajor herceg, egy frusztrált másodszülött bizalmát is sikerült elnyernie, aki elhatározta, hogy kiiktatja a bátyját, a nagyherceget, és visszaállítja a Wittelsbach-monarchiát, csak most ő lesz a király. Minden egy 19. századi okiraton múlik, amely azt bizonyítja, hogy Lajos régóta pletyka tárgyát képező keresése sikerrel járt – törvényes jogosultsággal olyan területek iránt, amelyekre most Németország, Kína és az Egyesült Államok is igény tart, csak éppen gyökeresen eltérő okokból.

A Lajos három mesebeli kastélyában – a Neuschwansteinben, a Linderhofban és a Herrenchiemsee-ben – elrejtett nyomok után kutató Malone és Daniels egész Bajorországon át versenyt futva küzd halálos ellenségeik egyre bővülő sorával, akiknek feltett szándéka, hogy megtalálják az utolsó királyságot.

Steve Berry a New York Times bestsellerszerzője, 17 Cotton Malone-regény, 5 thriller és számos kisebb terjedelmű mű írója. Könyveit több mint 25 millió példányban nyomtatták ki, és több mint 40 nyelvre fordították le. A Smithsonian Könyvtárak Tanácsadó Testületének nyugalmazott tagja, a Thrillerírók Nemzetközi Szervezetének alapítótagja, korábban társelnöke.