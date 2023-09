Az ünnepelt a kiállított alkotások rövid bemutatása során különleges szeretettel mesélt élete első névre szóló ex libriséről, amelyet Kopasz Márta alkotott számára 1982-ben. Egy hölgyalak és egy kígyó látható a könyvjegyen, utóbbi tulajdonosa foglalkozására utal. Rácz Mária ugyanis 37 éven keresztül dolgozott a hajdani Szegedi Orvostudományi Egyetem Véradó Állomásának asszisztenseként.

A foglalkozására utaló ex librisek mellett megtekinthetők a természetszeretetét kifejező, a kétévente rendezett nemzetközi ex libris kongresszusokra utaló, bibliai és irodalmi vonatkozású, valamint legfőbb hobbiját, a világutazást megörökítő alkotások is. A kiállításon magyar és nemzetközi művészek munkái is láthatók, kiemelkedik a sorból a Nemzeti Pantheon nagyjainak emléket állító sorozatot bemutató tabló.