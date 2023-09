Négyszáz hódmezővásárhelyi diák utazik Erdélybe a Határtalanul program jóvoltából, amire a Szeretem Vásárhelyt Egyesület nyert támogatást. Az utazás mellett 10 különböző rendezvény segítségével ismertetik meg Erdélyt, nemcsak a végzős középiskolásokkal, hanem minden érdeklődő vásárhelyivel.

– Nyolc csoportban 400 vásárhelyi végzős középiskolás utazik Erdélybe, egy gyönyörű székely faluba, Csehétfalvára, amelynek 100 lakosa van és valamennyien Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárai – mondta Walterné Böngyik Terézia, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület elnöke.

A csoportok 5 napot töltenek Erdélyben, a határon túli magyar kultúra értékeivel ismerkednek.

– Trianon nem csak a történelemkönyv néhány lapja. A fiatalok hallanak majd arról, hogy hogyan szakadtak szét családok, szerelmek az úgynevezett békediktátum hatására. Nekünk, utódoknak az a feladatunk, hogy megértessük a gyermekeinkkel, hogy a szétaprózódás helyett a nemzeti összetartozás a fontos. Bárhol legyünk a világban, büszkék legyünk a magyarságunkra – emelte ki az elnök.

A Határtalanul program már elkezdődött. A fiatalok eljutnak például Kolozsvárra, Nagyváradra, Nagyszalontára, Nagyszeredába, Csíksomlyóba. Walterné Böngyik Terézia hangsúlyozta, ez nemcsak turisztikai program, hanem tanulmányi kirándulás is, a diákok az élő történelmet ismerik meg.

Az erdélyi út mellett tíz programot is szervez a Szeretem Vásárhelyt Egyesület Hódmezővásárhelyen. Szombaton a második rendezvényt tartották meg, ahol fellépett a Repülj Páva tehetségkutató verseny 2014-es győztese, a Tokos zenekar, valamint az Árendás és a Kankalin táncegyüttesek. Legközelebb szeptember 28-án az Emlékpontban Nagy Gyöngyi történész előadását hallhatják a diákok Erdély történetéről. A kövehtkező hetekben lesz Kányádi Sándor versmondó verseny, versillusztrációs pályázat, a székely humort bemutató stand up előadás, székelykapu-futás, erdélyi játszóház és kvízest, festménykiállítás és egy gasztronómiai programot is szerveznek.