A történet több hazajutásról szól, hiszen nem csak a fiókát kell hazavinni, de a kaland végén Atlantának is haza kell jutnia. Ráadásul a dédnagyapára is vár a továbblépés a túlvilágra, ahová egy üzenetet is el kell vinnie Atlanta édesanyjának. Ugyanakkor a mese mégsem a halálról, sokkal inkább az életről, a szeretetről, a bátorságról, a hazatalálásról szól