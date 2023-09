Javában rotyognak a tűzön a jobbnál jobb ételek a Vásárhelyi Ízök Fesztiválján, ezúttal a Kossuth téren. Talán minden eddiginél többen versenyeznek a legjobb címért; idén harminchat csapat hatvannál több étellel nevezett. Csáki Zsolt gasztro-szervező a különböző kultúrák konyhaművészetét ötvöző úgynevezett fúziós konyha elkötelezettje. Maga is szívesen bolondítja újdonságokkal a klasszikus ízeket. És bár az általa is szervezett fesztivál a térségi, vásárhelyi sajátosságok nélkül nem lenne az igazi, kifejezetten várták a kísérletező szakácsokat, az egyéni hangokat.

Idén van is miből válogatni: a helyiek mellett cserebökényi, bajai, szegedi, szentesi csapatok serénykedtek, megmutatva a dél-alföldi kapcsolódási pontokat és a néhol csupán leheletnyi, máshol markánsabb különbségeket. Készült birka, bivaly húsból étel, lecsós csirke, érkeztek a kemencében sült ételek, halászlé és székely ételek is. Mint azt a zsűrizés előtt lapunknak elmondta, a vásárhelyi és a távolabbról érkező ételeket külön kategóriában bírálják, ahogy az ifjúsági versenyzőket is. Csáki Zsolt szerint a díjazás ugyan extra tét, a gasztrofesztiválokra jellemző lelkes, baráti hangulat, az ismerkedés, a kulináris élmény és tapasztalat inkább az összekötő kapocs.