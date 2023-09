Most a szokottnál is különlegesebb lesz a Ros Hásáná, ugyanis egybeesik a szombattal, ezáltal sokkal erősebb az ünnepek spiritualitása. Ilyenkor az imarend annyiban változik, hogy szombaton nem fújunk sófárt, csak vasárnap. Aznap tartjuk a Táslih szertartást is, amikor a Tiszához vonulunk, és jelképesen a folyóba szórjuk a zsebeink tartalmát. Ezzel szimbolikusan a bűneinket dobjuk a folyóba