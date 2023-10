Király Gábor A szél elmondja című kiállításán az elmúlt húsz év műveiből vonultat föl reprezentatív válogatást. A művész visszatérő résztvevője az őszi tárlatoknak, így munkásságát jól ismeri a hódmezővásárhelyi közönség. Kiállításán azonban most egy térben láthatók még pályakezdőként készített kiemelkedő munkái az idén befejezett festményekkel. A képeken végigtekintve kitűnik, hogy Király Gábor erősen groteszk alkotó, akit a figura foglalkoztat, munkáin emberi vagy állati alakok, illetve ezek fúziói jelennek meg. Király Gábor a festmények mellett nagy méretű rajzokat és plasztikákat is készít, a tárlaton ezek közül egy szobra is szerepel - közölte a kurátor.

A Fiatal festők nívódíját Kósa Gergely festőművész Kvártéj című kiállításának egyik témája az a gangos bérház, a Bulcsu 21/A, ahol nevelkedett és a mai napig él. Másik, újabb sorozatában már egy elképzelt tájban kapnak teret a korlátok és a gangra emlékeztető elemek. Képein a festő jellemzően felülnézetből ábrázolja a létező teret - mondta Képiró Ágnes.

A kurátor szerint három művész közül Vető Orsolya Lia kiállításán figyelhető meg leginkább tisztán vagy hagyományos értelemben a festőiség. A tárlat képei kiegészülnek egy installációval is: egy farúdra felerősített több méter hosszú vászon teszi témáját, a folyékony időszeleteket vizuálisan megjeleníthetővé. A táblaképek keretre fölfeszített vászna masszívnak, keménynek tűnik, az installáció megoldása azonban puhább, a témához jobban kapcsolódó érzést nyújt.

Vető Orsolya Lia a Vásárhelyi Őszi Tárlatok tíz éve visszatérő és többször díjazott alkotója. A három kiállítás képei közül, az ő művei a legabsztraktabbak. Korábbi sorozataiban csendéleteket dolgozott föl, de padlóra leszórt és az alapján megfestett színkompozíciói nem egyértelműen látvány utáni csendélet ábrázolások voltak. Ezekből készítette el később a Biophilia és Folyékony időszeletek című sorozatát, amely új kiállításának anyagát adják. Képein intenzíven, dinamikusan megfestett organikus elemeket, tengeri vagy őslényekre, fosszíliákra emlékeztető formákat látunk erőteljes színhatású megfogalmazásban. Formái azonban alapvetően kapcsolatban állnak a mikrovilággal, így teljesen nem tekinthetők elvont alkotásoknak - mondta a művészettörténész.

A három kiállítás a 69. Vásárhelyi Őszi Tárlat teljes ideje alatt, december 3-ig látható a Tornyai-múzeumban.