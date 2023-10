Két nap alatt nyolc könyvkiadó mutatkozott be a szegedi bölcsészkar által szervezett Magyar Könyvkiadók Napja elnevezésű programfolyam során. Idén újdonságként a kari konferenciaterem helyett a Café Radnóti adott otthont a rendezvényeknek.

Csütörtökön négy kötetbemutatót is kínáltak az irodalombarátoknak. Az első díszvendég meghívásával a fantasy-rajongóknak kedveztek: Kleinheincz Csilla legújabb, idén megjelent Alvilági szövedék című fantasy regényéről mesélt, amelynek műfaját agrár-fantasyként határozta meg. A szerző elmondta, eredetileg agrármérnöknek készült, természettudományos érdeklődése íróként is megmaradt. A kertészkedést központi motívumként építette be korábbi regényfolyamába, az Ólomerdő-trilógiába és legújabb művébe is. Az Alvilági szövedék történetének gyújtópontját egy földműves falusi és egy iparosodott városi közösség közti feszültség adja, amelyet különleges hitvilággal spékelt az írónő. A városiak istensége ugyanis egy fertőzés, amely befolyásolja az emberek tudatát, világnézetét.

Az est további részében Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus a pletyka természetének és az eldobható termékek köré épülő társadalom témájában kalauzolta hallgatóságát. Majd Jánossy Lajos Örök hely és mindenhol idő című regényét, Milbacher Róbert pedig Keserű víz című regényét mutatta be a nagyközönségnek. Beck Zoltán, a 30Y énekes-dalszerzőjének koncertjével zárult a magyar könyvkiadás és a szegedi bölcsészkar sokszínűségét bemutatni hivatott Magyar Könyvkiadó Napja.