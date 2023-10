Célunk egy állatbarát óvodakert kialakítása a város szívében: az új élőhelyek és lakóik segítségével a biodiverzitás témakörét változatos tevékenységekkel és több oldalról mutatjuk be a gyerekeknek. Igyekszünk aktívan bevonni a szülőket is, hiszen a gyakorlati példamutatással és személyes tapasztalatokkal ők is tanulhatnak. Madáretetők, lepkeházak, sünházak, bogárvizsgálók és szemléltető kirándulások mind a programtervezet részei