Nem elképzelhetetlen az az élethelyzet, hogy egy szentesi futóversenyen Dósai-Molnár Szilvia ér be elsőként a célba, nevét kristálytisztán lehet hallani a Csákó Balogh Lajos által kezelt hangtechnikának köszönhetően, ez az esemény pedig arra sarkallja Cserna-Szabó Andrást, hogy írjon róla egy remek novellát, miközben a krémesét fogyasztja Füsti-Molnár Lajos cukrászdájában. Honnan ez a rengeteg kettős vezetéknév Szentesen? Ennek próbáltunk utánajárni.

Mindenkinek kell egy név

Manapság természetes dolog, hogy a keresztnév mellett vezetéknévvel is bírunk. Ez utóbbi azonban csak a 13. századtól kezdett megjelenni. Ennek a legegyszerűbb módja az apák nevének továbbvitele volt, például Péter Miklós nevű fiát Péterfi Miklós néven ismerték. Így keletkeztek a ma is használatos Pálfi, Ádámfi, Antalfi nevek is.

A 15. és 16. században – különösen a jobbágyoknál – gyakran előfordult, hogy arról a községről, megyéről vagy országrészről nevezték el őket, ahonnan származtak: megjelentek a Somogyi, Baranyai, Győri, Alföldi, Erdélyi nevek. De kaphatta a család a nemzetségéről is a nevét, mint Német, Török, Tót, Horvát, Cseh, Rác, Oláh, Szász, Kun vagy Kozák, de gyakori volt a foglalkozás vagy a tisztségviselés után megragadt név is, mint a Kovács, Takács, Szabó, Asztalos vagy a Csaplár, Kántor, Vámos. A testi tulajdonságok is szóba jöhettek névadáskor: a Görbe, Kondor, Kopasz, Balog, Botos, Csonka, Kövér, Zsíros, mind-mind ismerős családnevek.

Utcanévtáblák is őrzik a családneveket a városban. Fotó: MAJZIK ATTILA

Ez is csak a pénzről szól

A 16. század végére már mind a nemesség, mind a jobbágyság kétnevű lett, és ennek első eleme, a megkülönböztető nevek már öröklődhettek is. Azonban annak is megmaradt a lehetősége, hogy egy újabb ragadványnév kiszoríthatja az eddig használt nevet.

A nevek terén végül II. József öntött tiszta vizet a pohárba. Mivel az adó minél hatékonyabb behajtásához szükség volt az adóalany pontos meghatározására, a „kalapos király” kötelezővé tette a vezetéknevek használatát. II. József ezt 1787-ben emelte törvényi erőre, ezzel alakult át a szokásból hivatalosan azonosító adattá a vezetéknév, aminek megváltoztatása később csak felsőbb engedéllyel volt lehetséges.

Kettő lett, maradhat?

A kettős vezetéknevek nem számítanak kuriózumnak Magyarországon, már a 16. században felbukkantak. Különösen Erdélyben figyelhető meg ez a névadás: Apáczai Csere János, Kőrösi Csoma Sándor, Szenczi Molnár Albert is büszkén viselte dupla vezetéknevét.

A kettős családnevek első tagja többször arra utal, hogy első viselője melyik helységből származott, de keletkezhet annak mestersége megjelöléséből is, gyakran pedig egyszerűen azért, hogy a hasonló vezetéknevűeket megkülönböztesse.

Fotó: MAJZIK ATTILA

Különösen elterjedt

A vármegye területén azonban Szentesen fordul elő a legnagyobb számban a kettős vezetéknevek elterjedése és használata. Gyakoriságuknak és helyi jellegzetességüknek már néprajzi jelentősége van. A kezdő névelem valami jellemzőt tartalmaz és ragadványnévvé vált. A leggyakoribb Szentesen a Nagy vezetéknévvel kapcsoltak előfordulása, mint például: Bajomi Nagy, Erdőháti Nagy, Földvári Nagy, Kecse Nagy vagy Sarkadi Nagy. A Kisek sem panaszkodhatnak, Debreceni Kis, Katona Kis és Kövér Kis is él a városban. Emellett vannak még a Tóth, Lakos, Horváth, Balogh névvel kapcsolt családnevek viselői is, de vannak „dupla nevű” Vargák, Szabók, Kovácsok és Molnárok is.

Ami örökre megmarad

Bár jó néhányan nem is ismerik családnevük titkát, mégis büszkék lehetnek a szentesiek erre a helyi jellegzetességre. A kettős vezetéknevek Szentes történelmi múltjáról mesélnek, ezek a családnevek maradnak fenn, öröklődnek tovább, hogy tanúi és bizonyítékai legyenek a régmúlt koroknak.

A világhírű amerikai énekesnő felmenői Szentesről származnak. Fotó: SHUTTERSTOCK

Popsztárnak is jutott a kettős névből Az amerikai énekesnő, Kesha, azaz Kesha Rose Sebert anyai ágon magyar származású. Egyik ágon dédszülei magyarok voltak, eredetileg Szentesről származtak. Magyar dédapját Kecse Nagy Sándornak hívták, aki feleségével, Tóth Lídiával és két lányukkal, Margittal és Gizellával 1913-ban vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokba. Az énekesnő édesanyja többször is járt Szentesen, hogy felmenői után kutasson. Kesha maga 2013-ban vendégeskedett a Kurca-parti városban, akkor néhány magyar szó is ráragadt, mint a kacsa, csirkepaprikás, nagy, rétes és természetesen az, hogy Szentes.

Napóleonnal jöhetett az első Nem ismeretlen Szentesen a Rúzs-Molnár családnév sem. A Ruzs vagy Rúzs név a francia rouge, azaz vörös szóból származtatható. A legenda szerint az első Ruzs nevű férfi még Napóleon seregével keveredett Ma­gyarországra, majd Szentesre.