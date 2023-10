Az olvasási kedv ösztönzésére indítottak olvasó klubot a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár Pósa Lajos Gyermekkönyvtárában. Az őszi és tavaszi félévben egy-egy megadott könyvet kapnak a résztvevő általános iskolások, majd – ideális esetben – személyes motivációtól fűtve kitöltik a történetekhez rendelt adatlapokat. Mint Gyulafalviné Vereczkei Györgyi gyermekkönyvtáros elmondta, az alsó tagozatosok különösen könnyen motiválhatók, egy-egy vidáman illusztrált kötet egyből felkelti kíváncsiságukat, gyorsan kedvet kapnak a feladatokhoz. A nagyobbakat valamivel nehezebb, de ők ugyancsak szép számmal jelentkeznek. – Látjuk évek óta, mennyire fontos a gyerekeknek, amikor egy-egy írót megszólíthatnak a személyes találkozásokon. Szívesen kérdeznek, ezzel közelebb kerülnek a történetekhez, az irodalomhoz. Foglalkoztatja őket a szerzők motivációja, rengeteg kérdéssel faggatják őket – számolt be a gyermekkönyvtáros. A három éve futó, Kulcs az olvasáshoz elnevezésű programot éppen ezért egészítik ki izgalmas író-olvasó találkozók. Megfordult már náluk Vig Balázs, Nyulász Péter, Lackfi János, Bendl Vera, Majoros Nóra, de így találkoztak már a helyi iskolások a Kufli kötetek szerzőjével, Dániel Andrással is. Legutóbb például Fiala Borcsa is járt itt a nagyobbaknál.

A legutóbbi tanévben félezernél több általános iskolás nagyjából 1800 adatlapot töltött ki. Volt olyan felső tagozatos, aki nyolcvan köteten rágta át magát, de az alsósok sem maradtak le lelkesedésből. – Értékeljük a mennyiséget, ugyanakkor kiemelten fontos, hogy szépen, igényesen töltsék ki a könyvekhez rendelt adatlapokat, minél teljesebb képet adva a megismert történetről – hangsúlyozta Gyulafalviné Vereczkei Györgyi. Mint mondta, örülnek, ha segítik az értő olvasást programjukkal. Az október 17-i eredményhirdetésen a kategóriánkénti első három díj mellett különdíjakat, egyéb elismeréseket is átadtak.