A közelmúltban hunyt el tragikus hirtelenséggel, 47 éves korában a csongrádi származású, de már évek óta a fővárosban dolgozó bölcsész végzettségű muzeológus Fekete Barbara. A Holt-Tisza partján gyűltek össze gyászoló családja és ismerősei, ezen a helyen sok időt töltött, szívesen járt ki ide gondolatait rendezni, miközben gyönyörködhetett a tájban. Bátyja, Fekete László kezében a vékonyka, de számukra fontos és értékes kötettel beszélt lapunknak a megemlékezésen.

Ez már a megjelenés előtti változat volt, az utolsó napokban szerkesztgette. Amikor a számítógépét megkaptam, láttam, hogy gyakorlatilag nyomdakészre szerkesztette, és tárgyalt is egy kis kiadóval. Nagyon régóta írogatott, nyilván több írása rejtőzik még a gépén, de ezek voltak azok, amiket így elsőre szeretett volna kiadni

–mondta László.

Effie Brief néven jelent meg a kötet, egyik kedvenc írójának, Theodor Fontane főhőséről, Effie Briest nevéből alkotott magának írói álnevet. A könyv érdekessége, hogy keveredik benne a próza és a vers, tartalmilag is nagyon sok minden megtalálható benne: a lelki vívódásait, meditációit, és olyan gondolattöredéket vetett papírra, amelyek József Attilának a nagyon híres, Szabad-ötletek jegyzékét juttatják bátyja eszébe, amit már a költő halála után adtak ki, tekintettel arra, hogy egy nagyon mély, pszichológiailag is értékes mű.

Barbara írásait olvasva is azt gondoltam, ezek nagyon mélyről felszakadó gondolatok, amik egy pszichológus számára is beszédesek lehetnek

– fogalmazott.

Tisztában volt vele a családja, hogy írogat otthon, de sosem mutogatta.

A csongrádi gimnázium diákja volt, és meg voltunk győződve róla, hogy csak egy művészi pálya lenne igazából számára megfelelő, annyira erős önkifejező képessége volt. Aztán irodalmat kezdett tanulni Szegeden, ez lett életútjának kísérője. Amikor Szegeden végzett, irodalmi körökben forgolódott, nem kapta meg a bátorítást, és szerintem ezért egy picit elbújtatta ezeket a dolgait, nem volt bátorsága, hogy kiálljon és megmutassa a műveit. De most már, életének egy érettebb szakaszában úgy volt vele, és rengeteg művet forgatott, hogy miért ne mutathatná meg

– vélte a bátyja.

Ahogy az élete is váratlanul tört meg, ebben az írói elképzelésében is lett volna jövő.

Mi annak is örülünk, hogy ez a könyv létrejöhetett, és odaadhatjuk. Nekünk is fontos volt ez, ennél szebben nem lehetett volna elbúcsúzni, hogy az írásaiból és a gondolataiból itt tudott nekünk hagyni néhány sort

– fogalmazott László.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el, sok részlet nem tisztázott még. Az biztos, hogy az életében, a sok-sok kacskaringó ellenére volt egy teljesen sajátos perspektíva, amiben gondolkodott, és tudatosan tervezte a váltásokat, bár néha úgy tűnt, ezek ad hoc jelleggel történtek.

Váratlan halála megrázott valamennyiünket, mert a naptárában tervezve voltak a következő napok, hetek. Az utolsó napjaiban is azon munkálkodott, hogy az Olaszországban élő unokaöccsét elvigye kirándulni

–mondta bátyja megrendülten.