Folytatódik a szegedi Új zsinagógában az Eltűnt családok nyomában című kiállítássorozat. Most vasárnap a Lengyel bútoros családról nyílt tárlat. A bútorairól híres Lengyel Lőrincz leszármazottait, történeteit és alkotásait mutatják be – mondta lapunknak Frauhammer Krisztina, a Szegedi Zsidó Hitközség archívumának munkatársa. Hozzátette: a császári és királyi szállító címet viselő család alkotta meg például az 1896-os millenniumi kiállítás díszsátrát és berendezését, ami alatt Ferenc József megnyitotta a kiállítást.

De ők készítették Erzsébet királyné budai királyi palotájának magyaros parasztház berendezését is. Historizáló, és szecessziós bútoraikat főúri családok, jómódú polgárok vásárolták, nem egyszer nászajándékként. A családhoz tartozó Kálmán és László Berlinben és Párizsban is megmutatta a Lengyelek tehetségét. Kálmán Breuer Marcellal dolgozott évekig Bauhaus stílusban, László pedig festett, tervezett és numizmatikusnak is kiváló volt. Testvérük, Vilma pedig a szegedi színházi élet kritikusaként tevékenykedett. Az ő fia, István tehetséges zenész volt.

A holokauszt árnyékában élő családról készült egy dokumentumfilm is, Örvény címmel. Frauhammer Krisztina azt is elmondta, hogy a szegedieknek különösen érdekes lehet, hogy a jelenlegi Kis Virág cukrászda épülete volt korábban a Lengyel család lakhelye, és bútorüzeme is.