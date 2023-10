A majorette jóval több egy sportágnál: sokkal inkább a tánc egy különleges formája. Így lényegében művészetként tekinthetünk arra a Magyarországon is egyre népszerűbb műfajra, amely 1940-es években már tömegmozgalomként volt ismert. A felszínesség kritikája sajnos máig tartja magát, holott kőkemény lelki és fizikai feladatot vállalnak. Megbonthatatlan csapatkohézió munkál a táncosok között, hihetetlenül erős a bizalmi viszonyuk, egy egységként, rendületlenül haladnak a közös cél felé. Nem lankadhat a figyelmük, egy ember figyelmetlensége nem csupán egy produkciót veszélyeztetne. Aki a levegőben repül, annak mindig tudnia kell: társai másodpercre pontosan tudják a dolgukat.

Látványos változások

A műfaj eredetének története némileg hiányos, de úgy tűnik 1940-es évektől már tömegmozgalomként ismert. Hagyományosan fúvószenére, mindig bal lábbal kezdődő meneteléssel, alap botforgatásokkal színesítik a zenekarok műsorát. Számtalan műfaji újítás kísérte, változott a ruhák formája és anyaga, modernebben a színpadi koreográfiák, sok a technikai újdonság. A lányok edzője, Galambos Adrienn 16 éve majorette, de még ő is emlékszik a fából készült botokra, hogy maguk készítették a pom-pomokat, megörökölt zászlót vittek magukkal a versenyre. A mai eszközök jóval könnyebbek és kisebbek, a ruhák látványosabbak. Galambosné D. Szabó Katalin, a hódmezővásárhelyi Crystal Dance Club elnöke is szívesen emlegeti, amikor még főként fúvószenekarok kísérőjeként léptek fel. Az élőzenés produkció máig az egyik legnehezebb: ott ugyanis a ritmusváltásokat, a zenészek improvizációját rögtön le kell követniük úgy, hogy a közönség abból semmit ne érzékeljen. Mindezt technikailag tökéletesen, könnyedén, a megszokott mosollyal az arcokon.

A mosoly mögött

Egy majorette sosem elégedhet meg saját tudásával, profizmusuk lényege, hogy akár bekötött szemmel is pontosan tudják, mi lesz társuk következő mozdulata. Tökéletes összhang nélkül produkciójuk értékelhetetlen lenne. Egyazon tudással és szándékkal kell ott állniuk – magyarázták egy péntek esti kimerítőnek ígérkező edzés előtt a lányok. Azt már Galambos Adrienn, a lányok mentora és instruktora tette hozzá: ez a műfaj egyszerre agytorna és erőnléti feladat. Mégsem elég csak technikailag fejlődniük: pozitív gondolatokkal erősítik önmagukat és egymást. A színpadi mosoly mögött számtalan lelki nehézség, magánéleti probléma munkálhat, de az is fontos, hogy erőt adjon a tánc. Segítsen boldogulni a hétköznapi nehézségek közepette.

A majorette életérzés

Gyakorlott néptáncosként érkezett egykor a csapatba Mihályi Barbara. Mint mondta: mindig is kifejezetten lámpalázas, izguló típus volt, ám a tánc magabiztosabbá tette. Más lett a kiállása, könnyebben helytáll a nehézségekben. Korcsik Zoé azt emlegette, hogy mennyivel könnyebben lép ki a táblához egy iskolai feleletnél. A határozott, céltudatos, összeszedett viselkedés lényegében még rázósabb helyzetben is fél siker lehet. Ráadásul a fellépéseken megtanulnak több mozzanatra figyelni egyszerre. Az edzéseken annyira hozzászoknak a koncentrált munkához, hogy ez egyértelműen meghatározza a színpadon kívüli életüket. Arra a kérdésre, vajon mit jelent nekik a majorette, kivétel nélkül mind azt felelték: egy életérzés. Mégpedig azért, mert az a táncos, aki belép közéjük, egyértelműen elköteleződik. Így volt ezt velük is. Fáradt vagy lehangolt bármelyikük lehet, igenis vannak rémes napok, de a munka, amit vállaltak, az egy percig sem kedv kérdése. És ők ezt pontosan tudják, amikor elindulnak a heti két edzés valamelyikre.

– tették hozzá egyöntetűen, korosztálytól függetlenül. Nem véletlenül mondják hát, hogy a mosoly visszafelé, a tépázott lélekre is pozitívan hat.

Varázslatos meteor

Az elmúlt években lényegesen megváltozott a műfaj, több például az akrobatikus elem, sőt újabban a koreográfiákkal egész történeteket mesélnek el a csapatok. A produkció sikere gyakran a kreativitáson múlhat. Galambos Adrienn szerint egészen új inspiráció, és kreatív feladat, amikor a hagyományos mozdulattervezés, a kötelező elemek mellett egy kerek történet az előadás. Ám az alapok mit sem változtak: a tánc erőnlétet, állóképességet és rugalmasságot ad, versenyeken pedig mindezekből a maximumot kell nyújtani. A ritmusérzéken túl a kitartás a legfontosabb tényező, bár előbbi gyakorlással kiválóan fejleszthető. Ideálisan 5-6 éves korban érdemes elkezdeni, és bár vannak nehéz elemek, nincs alapvető alkati vagy erőnléti elvárás.

A csapatmunkához viszont elengedhetetlen a jó mozgáskoordináció. Bár a Crystal Dance Club tagjai minden eszközzel dolgoznak, azért vannak személyes kedvencek. Korcsik Zoé például hat évesen egy sportágválasztó rendezvény majorette bemutatóján szeretett bele a táncos teste mellett elegánsan tekeredő, szinte vele együtt mozduló színes szalagba.