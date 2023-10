– A nap, az ötödik Töpörtyű Fesztivál nem szórakozással, hanem fizikai munkával kezdődött

– mondta Búza Zsolt, Baks polgármestere. Azzal folytatta, a faluház előtti díszszilvafák elöregedtek, veszélyessé váltak, azokat váltották fel az országos fásítási programban igényelt és kapott 30 amerikai hárssal. – Ezzel folytattuk az első ütemben megkezdett fásítást, akkor az iskola, ezúttal a faluház előtti rész újult meg a Fő utcán. A fákat a fesztiválra nevezett 17 csapat ültette el – közölte a faluvezető.

Közben már díszítették az asztalokat, a szervezők keresték a legszebbet, rotyogtak a bográcsokban a különböző étkek, több helyen sült a töpörtyű – fantasztikus illatokkal –, a csapatok fotózkodtak a szelfiponton az Ősz Tündérrel, ami szintén feladat volt. A kicsik között kedvelt volt az ugrálóvár – egymás után csúsztak le hason és háton –, készültek a csillámtetkók, az arcfestések és az asztalra készített hatalmas tökök is hamar gazdára találtak, kicsik, nagyok és felnőttek faragták a kirajzolt mintát. Az egyik csapat által felajánlott hatalmas torta is ízlett mindenkinek, és a fellépők is jól szórakoztatták a közönséget.