A Székkutasi Líbor Ilona Napköziotthonos Óvodában is megünnepelték az állatok világnapját, a nap a gyermekek és az állatok barátságáról szólt. Az óvoda udvarán ez alkalomból állatsimogatót alakítottak ki, ahol a gyermekek kedvükre simogathatták, szeretgethették az állatokat. „A Katica csoportba, Méhecske csoportba és Pillangó csoportba járó gyermekek szüleiknek és nagyszüleiknek köszönhetően számos állatfajt csodálhattak meg. Simogathatták a lovakat, szamarat, bocit, malacokat. Megfigyelhették a fürjek, galambok, fácánok tollazatát. Barátkozhattak nyuszikkal, kutyákkal, tengerimalacokkal, törpe tyúkokkal és fürjekkel.” - írta a település hivatalos Facebook oldalán Dobsa-Magyari Szilvia intézményvezető. Az óvodások vendégül látták a Gregus Máté Tagintézmény alsós tanulóit is, akiknek szintén nagy örömet jelentett az állatsimogató. Az állatok világnapja galambröptetéssel zárult a székkutasi óvodában, ahol a hódmezővásárhelyi Igéző Állatvédő Egyesületnek kutya- és macska eledelt is gyűjtöttek.