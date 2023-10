Ismét jó szórakozást, kellemes és tartalmas kikapcsolódást nyújtott mindenkinek a Sajt- és gasztronómiai fesztivál, amelyet 23. alkalommal rendeztek meg Kisteleken. A helyi Kertészek és Kertbarátok Köre mindig főszereplő az eseményen: korábban már említettük az ingyen fogyasztható, az önkormányzat támogatásával főzött lecsót, az először megtartott birkapöri főzőverseny megnyerését és egy „harmadmondat” erejéig az általuk készített őszi hangulatot sugárzó dekorációt.

Ezúttal nem szekeret díszítettek fel, a kis tó mellett alakítottak ki életképet férfi és női babával, sokféle terménnyel, zöldséggel, gyümölccsel, virággal, több hordóval, és az egyikből kileső igazi tökfejjel. A tök vitte a prímet, de volt alma, karalábé, paprika és burgonya is. A szépség mellett a humor sem hiányzott az életképből, ami élőnek számított, már csak azért is, mert a termények frissek voltak. Papírdarabokra írva Petőfi idézet is emlékeztetett az évszakra: „Itt van az ősz, itt van újra”. Ez a díszítés a fesztivál logója, nélküle nem lenne ugyanaz a rendezvény hangulata. Többen fotózták, vagy pár pillanatig időztek előtte, csodálták. Már várom, milyen lesz a 2024-es dekoráció.