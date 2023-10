Nem csak azoknak érdemes csatlakozniuk a könyvklubhoz, akik a hónap regényéhez kapcsolódó élményeiket szeretnék megosztani másokkal, hanem azoknak is, akik szeretnének kedvenc íróikkal találkozni. A klubban ugyanis néhány kiemelt alkalommal szeretnék vendégül látni a legolvasottabb magyar szerzőket is. Rögtön az első klub is egy ilyen beszélgetéssel indul: szerdán Borbás Edina személyében egy népszerű szerzővel találkozhatnak a résztvevők. A hódmezővásárhelyi írónővel elsősorban Igen? című legújabb könyvéről beszélget kollégánk, de korábbi sikerregényei, a Kék macska, A Szeráj és a Zárva című művei is szóba kerülnek.