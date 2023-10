A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Szalai Kingával és Kállai Ákossal beszélgetek, akik a Kooperáló Színházpedagógiai Alkotótér drámapedagógusai. A Kooperáló idén éppen 5 éve működik nagy sikerrel. Míg kezdetben Ákosnak kellett kopogtatnia az iskolák ajtaján annak kapcsán, hogy foglalkozásokat vihessen az intézményekbe, ma már az is előfordul, hogy kéthónapos várólistával kell számolnia azoknak, akik részt szeretnének venni a workshopokon. Kinga és Ákos egyébként nemcsak diákoknak, hanem érdeklődő felnőtteknek is tart színházi foglalkozásokat. Ezek nem egy-egy iskolában, hanem a Szegedi Nemzeti Színházban vannak, és utat jelentenek az önkifejezés mellett az önismerethez is.