A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Száz Krisztinával, a Szegedi Egyetemi Énekkar egyik karnagyával beszélgetünk. A Szegedi Egyetemi Énekkar hamarosan ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, így az idei évadra már jellemző a várakozás, a készülődés. A kórus idén is csatlakozik az Őszi Kulturális Fesztivál eseményeihez is, de ilyen jellegű fellépésein túl saját előadások is várhatóak a Szegedi Egyetemi Énekkartól. A csapatnak jelenleg 85 tagja van, akik között találhatóak régi és új tagok egyaránt. Új tagok jelentkezését is várja a kórus.

Kiemelt kép: Szegedi Egyetemi Énekkar