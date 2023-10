A Délmagyar Podcast soron következő adásában Kónya Krisztinával és tanítványával, Török Inezzel beszélgetek. Kónya Krisztina a Szegedi Nemzeti Színház egyik előadója, aki színházi munkája mellett magánének tanítással is foglalkozik. A művésznő megosztja velünk, hogy ebben az évadban számos darabban, operában és operettben is szerepel, sőt - még egy gyerekeknek írt műben (Pomádé király új ruhája) is megjelenik. Tanítványa, Inez odaadással beszél az énektanulásról és azt vallja, hogy életében mindig szerepet fog játszani valamilyen módon a zene.