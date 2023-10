A Délmagyar Podcast soron következő adását a hét közepén, nem sokkal Timár Kriszta Könyvklubjának kezdete előtt vettük fel, így ez az adás már hangolódásként fogható fel a novemberi könyvklubra. Timár Kriszta kollégánk a Somogyi Könyvtárral karöltve kezdte el az olvasni szeretők klubját, amely nemcsak azoknak szól, akik olvasták a hónap közös könyvét, hanem azoknak is, akik szeretnének kedvet kapni annak elolvasásához. Kriszta mindig olyan könyvet választ, amely számára szimpatikus, ugyanakkor a klub működésénél azt is figyelembe veszi, hogy olyan alkotásokat válasszon, amely a széles közönség szerint is érdekes lehet. Ebben pedig segítségére vannak a Somogyi Könyvtár munkatársai is