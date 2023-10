A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Somorjai Péterrel, dobművésszel, karmesterrel és tanárral beszélgetünk. Többek között szó lesz a dobok fajtáiról, a zenei köznyelv létéről (avagy nem-létéről) a 21. században, valamint arról is, hogy miért van szüksége egy szimfonikus apparátusnak karmesterre. Emellett szóba kerül Péter hobbija, a fényképezés is. Érdemes hallgatni a Délmagyar Podcast aktuális tartalmát, hiszen nemcsak egy érdekes embert ismerhetünk meg általa, hanem betekintést nyerhetünk a zene varázslatos világába is.