Lassan véget ér a programdömpinggel kecsegtető nyári és kora őszi időszak – egyre kevesebb ajánlatból tudunk így válogatnak programajánló podcastunkban. Ez azonban nem akadályozta meg újságíró kollégáinkat, Timár Krisztát és Arany T. Jánost, hogy egy jót beszélgessenek a lehetőségekről. Elsősorban tökös rendezvényke lesznek most, az viszont rengeteg településen. És lehet menni darulesre is – természetszeretők előnyben. Kiderül, Kriszta kiolvasta-e már Murakami Haruki könyvét, illetve az is, Johnny megnézte-e a Cicaverzum című filmet.