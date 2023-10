Hazánk első művészeti mesteriskolája első diákjainak egyike volt Kincses Ágota kerámiaszobrász, aki 1991-ben érettségizett a hajdani Ságvári Gimnáziumban, ma már saját műtermében alkot. Az alma materbe nem volt furcsa visszatérnie, ugyanis középső gyereke is odajár. Kerámiáihoz rendszerint a természetből merít inspirációt, a finom, letisztult formák használati tárgyait is műalkotássá emelik. A megnyitón jó tanáccsal is szolgált a karamikusi pályával kacérkodó diákoknak.

Bátornak és kitartónak kell lenni, és sok-sok kísérletezőkedv is szükséges

– mondta.

Háló Veronika Róza éppen tíz éve ballagott el az SZTE Gyakorló Gimnáziumból magyar-történelem szakosként, majd építőművész szakon végzett a MOME-n. Tanult Barcelonában és Lisszabonban is. Diplomabútora egy közösségi nyári konyha volt, amelyet nem csak megtervezett, de a kivitelezését is ő maga végezte barátai segítségével. Elkészítéséről előadást is tartott a középiskolás diákoknak.

Az iskola semmit nem változott. Érdekes élmény végigmenni a régi folyosókon a régi kutricák mellett, a töriterem is ugyanott van. Szerettem a gimnáziumot, nagyon jó éveket töltöttem itt, úgyhogy szívesen jöttem vissza

– mondta.