Erdélyi családba született Blaskó Bélaként, 12 évesen megszökött otthonról. Lent a mélyben, a sötétségben, egy bányában dolgozott, hogy összegyűjtse a pénzt színészi tanulmányaira. Színészként egész Magyarországot és a Vajdaságot is bejárta, két évig játszott a szegedi színházban is. Jézus Krisztus szerepével például végigturnézta hazánkat. A keresztre feszített Krisztus képe ismét a mélységbe vezet, hiszen magára vette a világ bűneit, hogy aztán felemelhesse az emberiséget. Lugosi aztán az orosz fronton harcolt, ahol komolyan megsérült. Fájdalomcsillapítóként morfint kapott, aminek függőjévé is vált. A háború és az addikció megint valamiféle mélybe szállás. Amerikába pedig egy hajó sötét gyomrában szénlapátolóként jutott el