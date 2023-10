Drakula rejtekhelyét járhatták be a családok vasárnap, ugyanis a gróf beköltözött egy délutánra a Kövér Béla Bábszínházba. Bár mókának hirdették az eseményt, de azt gondolom, hogy többeknek ráfagyott a mosoly az arcára a lépcsőn álló figurától. Persze gyermekbarát módon volt rémisztő a családi program, amit már harmadik alkalommal szerveztek meg.

Schneider Jankó művészeti vezető elárulta, a teljes rezidenciáját tette a gróf a színházba, így a program résztvevői alapos betekintést nyerhettek a családfájába, valamint abba is, hogy mit és hogyan gyűjt szelektíven Drakula. Például fokhagymát, pókot és denevér ürüléket. Beszámolója szerint a gyermekek különböző játékokon, bátorságpróbákon vehettek részt, miközben a gróf 55 ezer éves inasával is találkozhattak, aki alakváltoztatásra is képes.

De ahogyan a korábbi években, úgy most is jelen volt Igor, a sírásó, aki a szállásadója Drakulának, így a családok láthatták a gróf szentélyét, ahol felkészül a vadászatra, valamint a szobájába is bepillanthattak. És miközben denevéreket készítettek a kisebbek, az árnyék nélküli Drakula is megjelent az épületben.