A véletlennek köszönhető, hogy a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója, Szikszai Zsuzsanna Földeákon egy különleges építési módszerre bukkant a közelmúltban. Mint elmondta, a faluba azért látogatott el, mert egy helyi gyűjtő, Fodor Imre a település helytörténeti gyűjteményének adományozta régi tárgyakból álló kollekcióját, az önkormányzat pedig őt kérte fel az anyag felleltározására. Ottjártakor azonban egy építkezés miatt kénytelen volt kis utcákon keresztül közlekedni, és eközben akadt meg a szeme egy nem mindennapi házon.

Az épületnek a szokásos épített helyett deszkaoromzata volt a vízvető alatt, amit ráadásul díszítőelemekkel is elláttak

– magyarázta. A dolog különösen azért lepte meg, mert korábban 10 éven át tanított a faluban, de akkor nem látott ilyen házat.

Fotó: Szikszai Zsuzsanna

Időközben, miután több népi építészetről szóló könyvet elolvasott és építészekkel is beszélt, kiderült, hogy ily módon nem hogy a vármegyében, de az országban sem építkeztek sehol. Miután bejárta a falut, összesen 17 hasonló házat talált; korábban persze alighanem több is volt. A 17 épület mindegyike az 1846-os áttelepítéskor létesített utcákban található. Kutatása nyomán az is kiderült, hogy mindegyik oromzatot egy Bürger János nevű ácsmester készítette. Róla nem sokat lehet tudni, annyit azonban egy levéltári dokumentum alapján igen, hogy még az 50-es években is fizette az iparosadót. Munkáiról három tervrajz is előkerült. Valószínűleg kizárólag Földeákon dolgozott.

Szikszai Zsuzsannát meglepte, hogy a különleges oromzatok többsége még most, 112 év után is jó állapotban van. A legszebb a Petőfi utca 11. alatti lakatlan ház homlokzatán van. Ez, mint rajta olvasható, 1911-ben készült.

Fotó: Szikszai Zsuzsanna

Szeretném elérni, hogy legalább ez az egy helyi védettséget kapjon. Még jobban örülnék, ha ezt a többire is kiterjesztenék

– tette hozzá. Az igazgató most arra készül, hogy a nem mindennapi építészeti felfedezésről tanulmányt ír.