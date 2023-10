A több mint 110 éves templomban négy évig tartott a felújítás, erre az időszakra esett a koronavírus-járvány is.

A hívek is hozzájárultak a rekonstrukcióhoz

A költségekhez a gyülekezeti tagok is hozzájárultak adományokkal és voltak, akik a munkájukkal is. Teljes külső-belső felújítás zajlott a templomban. Rendbe hozták a tetőszerkezetet, a régi ólomüvegeket. Belülről új burkolatot kapott az épület, teljes festést és hőszigetelés is történt.

A Susáni Református Templomot 1909-1910-ben építették. Erről az alábbiakat jegyezték fel: E templom építését korábbi javaslatok alapján az egyház Karancsi Dániel lelkész halála után végezte el, midőn t. í. elhatározta, hogy ennek hivatalát Susánba helyezi át (1906 jan.) s meghívás útján fogja betölteni. Nemsokára az uj lelkészi körzet határai is megállapíttattak s még ez év őszén Terek Gyula ottani lelkésznek megválasztatott; egyszersmint újra lelkes felhívást intézett a hívekhez, hogy a kitűzött szent célra önkéntes áldozataikat hozzák meg – olvasható a korabeli leiratban.

1908-ban díj nélkül kaptak telket az építéshez

A Tornyai János Múzeum honlapjáról az derül ki, hogy az egyház az építést végül csak 1908-ban áprilisban határozta el. A terveket és a költségvetést Boros József készítette el, az építéssel pedig Katona Gyula és Sztrucskó József építészeket, valamint Szabó Lajos ácsmestert bízták meg. Azt is írták, hogy a város ingyen adott telket a templom felépítéséhez, oda végül a lelkészlak került, míg maga a templom a Klauzál és Sugár utcák kereszteződésében épült meg.

Jó munkát végeztek az egykori építészek

Az épület vasbeton bolthajtással és jellegzetes piros és sárga préstégla díszítéssel készült, az alföldi szecesszió jellegzetes példájaként. A templom alaprajza két, egymásnak forduló négyzet, a találkozásuk északi sarkán emelkedik a hatszögletű, 42 méter magas, torony, amelynek alsó, kiszélesedő részén két bejárat is nyílik.

A templom tervezője és építői igencsak jó munkát végeztek, 110 évig szinte hozzá sem kellett nyúlni az épülethez.