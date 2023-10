Az idén 18 éves Fool Moon Acappella Fesztivál olyan teltházas koncerteket tudhat maga mögött, melyeken a nemzetközi vokális zenei élet legnagyobb nevei léptek fel, mint pl. a Swingles (Nagy-Britannia), Vocal Sampling (Kuba), Stouxingers (Németország), Opus Jam (Franciaország), Vocal Six (Svédország), és még számtalan együttes a világ minden tájáról. Az idei alkalomra viszont egy igazi amerikai nagyágyú, a Quincy Jones által a “legjobb acappella együttes”-nek titulált NATURALLY 7 látogat el Szegedre. A saját hangzásukra a “wall of sound” kifejezést használó vokálegyüttes eddig még csak egyszer járt Magyarországon, és óriási büszkeség a szegedi szervezőknek, hogy vidéki nagyvárosként első alkalommal ők láthatják vendégül a Michael Bubléval is rendszeresen turnézó amerikai csapatot. A Naturally 7 október 6-i egész estés koncertjén kívül azonban más meglepetéseket is tartogat a kétnapos rendezvény.

A Fool Moon a fesztivál keretein belül mindig gondot fordított arra, hogy az újonnan alakult együtteseknek bemutatkozási lehetőséget biztosítson, de a magyar acappella élet kiválóságait is bemutassa a közönségnek, így október 7-én ismét Magyar Acappella Napot tartanak. 18 órától a 150 fős IH Café-ban hangolódó, ingyenes koncertet ad a budapesti VOICE DROPS, melyen legújabb projektjük, a magyar népdalok és kortárs jazz fúziójából született kislemezük anyagából énekelnek. 20 órától a Nagyteremben a hazai beatbox színtér két ismert előadója lép fel. Míg a szegedi zenész-producer Molnár Attila Tibor ‘FMaN’ (Tha Shudras) egyedi looper-technikáját csillantja meg, addig Fekete János ‘JAMMAL’ életünk hangjait használva-utánozva történetmesélésbe kezd. A beatbox show után a fesztivál házigazdája, a FOOL MOON lép színpadra új, ‘Vocal Recall’ című műsorával, melyben gyerekkoruk kedvenc filmzenéit elevenítik fel a rájuk jellemző igényes popzenei feldolgozásokkal, humoros átvezetőkkel és kivetítésekkel.