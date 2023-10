Szegedi kollégáival akarta megünnepelni díját

A Nobel-díj bejelentését követő sajtótájékoztató után kutatótársam, Drew Weissman kollégáival elment ünnepelni. Én viszont hazamentem, és most eljöttem hozzátok. Hiszen itt vannak egyetemi csoporttársaim és tanáraim – kezdte beszédét az ünnepi ülésen Karikó Katalin, aki 2 évig volt kutatója az SZBK-nak. Hangsúlyozta, nem akart annak idején sem elmenni Magyarországról, most is hazajön, amikor csak teheti. – Kisújszállás és Szeged a két város, amelyekbe szerelmes vagyok, boldog életet éltem itt

– tette hozzá.

Karikó Katalin a nap ezt követő részében sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók előzetesen elküldött kérdéseire, az eseményen mintegy 30 sajtóorgánum képviseltette magát. Az első kérdésre, miszerint hogyan kezeli ezt a nagy érdeklődést, mosolyogva azt mondta: még nincs gyakorlata, hiszen ez az első Nobel-díja. Beszélt ezek után arról, hogyan tudott anyaként és kutatóként is helyt állni. Mint mondta, jól kell férjet választani, hiszen párja volt az, aki apasági szabadságra ment és az is, aki lányukat a bölcsődébe is beszoktatta. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, nem tudja, tett-e volna ilyen felfedezéseket, ha Szegeden marad.

Sikerének titka, hogy hitt magában

Az is lehet, hogy akkor valaki más jött volna erre rá, de az is, hogy itt fejlesztettük volna ki ezt a technológiát

– mondta. Szegedről való távozása egyébként még többször visszatért a beszélgetésben.

Szerintem az nem gond, ha valaki elmegy valahonnan. A mesében is sok hős elindul a hamuban sült pogácsájával, aztán ha rá van szorulva, olyasmiket is meg tud tenni, amiket korábban nem is gondolt volna

– fogalmazott. De azt is elárulta, ő minden negatív eseményből tanulni tudott – abból is, amikor elbocsátották és abból is, amikor lefokozták. Saját sikerének titkát például abban látja, hogy tudott hallgatni saját megérzéseire.

Ha van egyvalaki, aki hisz bennem, hiába mondják mások, hogy az hülyeség, én ebbe az egy emberbe kapaszkodok

– magyarázta.

Arra a kérdésre, mi motiválja majd a Nobel-díj után, Karikó Katalin azt mondta, egy kutatónak sosem az elismerés a célja, hanem hogy megértsen valamit.

Ha a rangra, presztízsre koncentráltam volna, nem azt csináltam volna, mint amivel idáig eljutottam. Egy díj elérése egyébként sem lehet cél, hiszen arra nincs befolyásom. Arra viszont van, hogy mit kutatok

– magyarázta. Elárulta azt is, hogy a díjjal járó pénzt oktaásra és a fiatalok tanulmányainak, kutatásainak segítésére szeretné fordítani.

A kutatásait egykor Szegeden kezdő Nobel-díjas tudós délután egyetemistákkal találkozott és beszélgetett, este pedig ünnepi séta indul a Dugonics térről a Dóm térre, ahol aztán birtokba is veszi szegedi dolgozószobáját.