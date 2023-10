Lepényt csakis minőségi alapanyagokból, főként jó túróból és tejfölből érdemes sütni: zsír, liszt összedörzsölésével, élesztő nélkül, tej dúsításával készül az alaptészta, arra kerül a töltelék. Csáki Zsolt, gasztroszervező szerint az évről évre megismételt mustra fontos küldetése, hogy ne csupán a megszokott édes és sós túrós lepényekkel mutatkozzanak be a jelentkezők, akár hússal, hallal, birsalmával, vagy éppen lecsós ízekkel kísérletezzenek. A zsűri sok egyéb szempont mellett az ízek egymáshoz való viszonyát értékeli. Kifejezetten örülnek a kreatív fantáziával készített finomságoknak, ha a hagyományos ízek mellett rendhagyó változatokat is beneveznek a bírálatra. A tavalyi felhozatal is különösen jól sikerült. A következő Lepénymustra október 7-én, szombaton lesz a hódmezővásárhelyi Árpád utcai Tájházban; várják az édes, sós változatokat és a különleges, újító ízeket is. Az otthon elkészített finomságokat aznap 14 és 15 óra 30 perc között értékeli a zsűri.